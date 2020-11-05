Чита, , 10:18 — REGNUM К неутешительному выводу пришёл сегодня, 5 ноября, вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, оценив выполнение постановления губернатора Александра Осипова в части увеличения числа сотрудников, работающих на медицинских горячих линиях. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по-прежнему ощущается нехватка специалистов.

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"Сами проверили сегодня, время дозвона, это 28 секунд до линии клинического медицинского центра — нормальный результат, 29 минут — горячая линия Минздрава, 7 минут — скорая помощь. То, что ожидание ответа достигает до получаса, конечно, недопустимо. На заседании оперативного штаба 5 ноября на этом заострим внимание», — сказал Гурулев.

По словам чиновника, на каждый из call-центров необходимо привлечь по 20 сотрудников, эта работа выполняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 967 человек, причём 234 из них добавились только за последние сутки.

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