Красноярск, , 10:16 — REGNUM Минлесхоз Красноярского края требует расторгнуть в судебном порядке договор безвозмездного пользования лесным участком, заключённый с Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета» («община Виссариона»). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Исковое заявление министерства поступило в краевой Арбитражный суд 30 октября 2020 года.

Из искового заявления следует, что в 2015 году истец и ответчик заключили договор безвозмездного пользования лесным участком. Религиозная организация обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истец выявил факты использования лесного участка с нарушением условий договора. В частности, речь идёт о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности. Кроме того, лесной участок был захламлён отходами производства и потребления.

Ответчик не подписал в добровольном порядке соглашение о расторжении договора аренды. Минлесхоз края обратился в суд.

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Вопрос о принятии искового заявления к производству краевого Арбитражного суда будет решён в течение пяти рабочих дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, основателя религиозной общины Сергея Торопа (Виссариона), пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при «Церкви последнего завета» Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года. Их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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