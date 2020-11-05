Киев, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 9850 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 5 ноября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, в результате осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 193 жителя Украины, выздоровели 8378 пациентов.

Лидером по числу заражений остаётся Киев — за сутки выявили почти 1 тыс. новых случаев.

Всего за время пандемии на Украине выявили более 430 тыс. случаев заражения, почти 8 тыс. из них оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал идею штрафовать граждан Украины за отсутствие маски. Он призвал сначала обеспечить людей бесплатными масками, а потом наказывать за их отсутствие.

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