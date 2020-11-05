Уфа, , 10:19 — REGNUM Проект федерального закона, которым предлагается ввести в России обязательное лицензирование работы домов престарелых, подготовил парламент Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания региона.

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, в настоящее время надзорные органы контролируют только те организации, которые добровольно вошли в реестр поставщиков соцуслуг. При этом таких организаций очень мало. Большое количество частных пансионатов для пожилых граждан ведет свою деятельность «в тени».

Толкачев отметил, что о работе этих заведений можно узнать лишь тогда, когда в них что-то случается: пожары, несчастные случаи и факты грубого обращения с людьми. Поэтому, в случае введения лицензирования, работа этих заведений будет упорядочена, также будет налажен необходимый контроль, а значит, права постояльцев будут защищены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники прокуратуры Башкирии начали проверку по опубликованной в СМИ информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате «Моя семья» под Уфой. По результатам проверки республиканская прокуратура потребовала приостановить работу данного заведения из-за выявленных нарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии потребовали приостановить работу пансионата для престарелых