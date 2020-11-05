Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Петербурге сократили объемы суточного тестирования на коронавирус. Об этом 5 ноября сообщает городской оперативный штаб. За последние сутки в городе на наличие вируса SARS-CoV-2 обследовали 34 319 человек. Это на 2 тыс. человек меньше, чем днем ранее.

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Под медицинским наблюдением с подозрением на заболевание находится 3767 петербуржцев, из них 57 — в обсерваторе, 2039 — на самоизоляции, а остальные 1671 — контактные лица.

Число звонков в справочную службу по теме коронавируса возросло втрое — до 2645 вызовов за сутки. Городским волонтерам поступило 943 заявки от граждан на изоляции, 891 уже выполнена.

Напомним, 4 ноября было объявлено, что количество суточных случаев заражения в Петербурге впервые за время пандемии превысило тысячу человек. Также был поставлен «рекорд» по суточной смертности от COVID-19.

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