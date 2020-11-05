Брянск, , 10:17 — REGNUM Свой восьмой день рождения отпраздновала девочка-инвалид, изъятая из семьи опекунов в Брянске. Ребёнку, который сейчас находится на реабилитации, подобрали новую семью, рассказала ИА REGNUM 5 ноября уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

Девочка проходит курс реабилитации в Карачевском доме ребёнка. Она поправилась, уверенно ходит, начала говорить. С днём рождения Иру поздравили детский омбудсмен и председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной думы Людмила Журавлева. Сотрудники дома ребёнка подготовили для подопечной праздничную программу с угощениями и подарками. Органы опеки и попечительства определили семью, в которой выразили желание удочерить девочку. Будущие родители уже навещали ребёнка, необходимые документы подготовлены и направлены для принятия решения в районный суд.

Истощённую девочку изъяли у опекунов в июне 2020 года. Бывшая приёмная мать ожидает суда, её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка и мошенничестве.

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