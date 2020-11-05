Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела в удаленном формате встречу с директорами больниц, переоборудованных в ковидные госпитали. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба минздрава.

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По данным министерства, во время совещания обсуждался рост количества пациентов с COVID-19 в стране и пути решения проблем с их размещением.

«В ходе встречи была затронута нехватка мест, которая в последнее время наблюдается в медучреждениях. Поговорили с лидерами клиник о том, как улучшить лечение пациентов, чтобы избежать проблем на этом направлении», — рассказала пресс-службе о заседании Тикарадзе.

Она отметила, что важно провести информационную кампанию, чтобы жители страны понимали, когда пациентов кладут в больницу, а когда выписывают.

Стоит отметить, что ранее в Грузии отменили проведение ПЦР-тестов для признания пациента с диагнозом COVID-19 выздоровевшим. Его выписывают, если через 12 дней у пациента нет симптомов заболевания.

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