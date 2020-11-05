Симферополь, , 10:05 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 207 новых случаев заражения. Об этом 5 ноября в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 202 новых носителях.

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»За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — сообщил глава Крыма.

За сутки лаборатории региона обследовали на коронавирус 4852 человека.

На 5 ноября в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 10 522 человека, выздоровели 5940 человек. Скончался 151 пациент.