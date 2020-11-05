Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:04 — REGNUM Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 5 ноября рассказал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире программы «Утро с мэром».

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"У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных», — сообщил Кузнецов.

Помимо того, он отметил, что чиновники тоже являются людьми, которые созданы «тоже из такого же человеческого материала», а потому также вполне могут заразиться новой инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в Кемеровской области в общей сложности выявлено 16 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией.