Москва, , 10:02 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору зимних курток с натуральными и синтетическими наполнителями. Так, пуховые куртки боятся влаги и сложны в чистке. В ходе носки могут появиться лезущие пушинки из швов и даже через поверхность ткани. Плюсом таких изделий является их лёгкость и то, что они сохраняют тепло при низкой физической активности.

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Некоторые виды искусственного наполнителя обладают высокой степенью миграции и слеживания: например, синтепон. Такое изделие рано потеряет свои потребительские характеристики. А вот куртки с холлофайбером имеют более высокие качественные показатели. Они также имеют низкую плотность и небольшой вес, при этом устойчивы к влаге и гипоаллергенны, но выдерживают температуру только до —25 ºС.

У такого наполнителя как тинсулейт хороший воздухообмен, он лёгкий. Изделия с таким наполнителем находятся в высоком ценовом сегменте.

Что же касается выбора наполнителя, то это решение должен принимать для себя каждый потребитель самостоятельно. Для этого можно опираться на несколько факторов. Так, если у вас аллергия на натуральные наполнители, лучше обратить внимание на гипоаллергенные синтетические материалы. Также необходимо учитывать температуру воздуха и погодные условия, при которых планируется носить верхнюю одежду.

Также специалисты пояснили, как определить при покупке, какой наполнитель присутствует в верхней одежде.

«Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и как бы «скрипят» или «похрустывают» между пальцами, — рассказывают эксперты. — Также при надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», тем временем натуральный будет мягко проминаться».

А вот настоящий пуховик с качественным натуральным наполнителем должен легко сворачиваться до компактных размеров и весить меньше. Обычно вся техническая отделка должна быть фирменной, с нанесенными лейблами производителя или с указанием производителя молнии.