Москва, , 09:52 — REGNUM Следят за действиями своих детей в интернете с помощью двойного аккаунта 48% родителей в России. За год их доля выросла на 8%, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

Развитие сюжета: Интернет — опасная среда для детей, уверены 72% граждан РФ

Лишь время от времени проверяют действия детей в интернете 38% (в 2019 году — 25%). Не контролирует посещение детьми интернет-сайтов и соцсетей 52% родителей.

Отслеживают перемещение детей по городу с помощью специальных приложений и устройств 21% участников опроса. Не отслеживают, но планируют начать 34%, не планируют 28% родителей.

Опрос проведен в октябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 72% родителей уверены, что интернет — это опасная среда для детей.

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