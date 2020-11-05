Нур-Султан, , 09:52 — REGNUM Ускорить переход казахстанских вузов к полному автономному управлению призвал депутат Сената Казахстана Ахылбек Куришбаев. Соответствующий запрос на имея премьер-министра сенатор зачитал 5 ноября на пленарном заседании верхней палаты.

По его словам, вузы Казахстана так и не стали автономными учреждениями. Университеты не могут дать студентам современных компетенций. Кроме того, в вузах не хватает материальной базы для закрепления знаний на основе экспериментов.

Еде одним недостатком в работе вузов является действующая модель управления — работой учреждения полностью руководит ректор. Сенатор считает, что академическая политика должна основываться на работе ученого совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственные и национальные вузы не будут проданы частным собственникам.

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