Симферополь, , 09:51 — REGNUM Государственная регистрация браков в торжественной обстановке временно приостановлена в отделах ЗАГС Республики Крым, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции региона. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Как уточнили в минюсте, парам предложат перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок либо провести регистрацию брака без гостей.

Также временно отделы ЗАГС не будут проводить регистрацию брака на выезде и торжественные мероприятия по государственной регистрации рождения.

В Крыму на данный момент регистрация брака по вторникам, средам и четвергам не производится, отделы ЗАГС принимают граждан строго по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 ноября на лечении в Крыму находятся 4247 пациентов с коронавирусом, из них амбулаторно лечится 2351 человек. За предыдущие сутки было подтверждено 202 новых случая заражения.