Белгород, , 09:53 — REGNUM Две новые инфекционные площадки для пациентов с коронавирусом разворачивают в Белгородской области. В посёлке Прохоровка открыли временный госпиталь для больных пневмонией, а на базе Борисовской ЦРБ готовят дополнительные 200 коек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Госпиталь на базе Прохоровкой ЦРБ предназначен для больных пневмонией. В региональном депздраве подобные пациенты на стационарном лечении расцениваются как потенциально больные коронавирусом и обслуживаются изолированно. Во временном госпитале работают девять врачей, 27 медсёстер и 15 санитарок.

В Борисовской ЦРБ для пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус развернут 180 коек и ещё 20 будут функционировать в инфекционном отделении больницы. В госпитале заканчивают монтаж кислородного оборудования,

В Белгородской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают более 4,5 тысяч медработников.