Тамбов, , 09:44 — REGNUM В Тамбовской области за прошедшие сутки подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в региональном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 99 новых носителях коронавируса.

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«100 новых случаев сегодня. Из них: 31 мужчина, 62 женщины, 7 детей (мальчики 12,13 лет, девочки 9,11,12,15,17 лет). Возраст взрослых от 25 до 88 лет», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тамбовской области подтверждено 10 333 случая заражения коронавирусом, 8673 пациента выздоровели, скончались 54 пациента с COVID-19. На 5 ноября на госпитализации находятся 723 человека, из них диагноз «пневмония» у 667 человек.