Томск, , 09:42 — REGNUM Жители Томской области стали реже нарушать масочный режим, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

За три недели со дня усиления в регионе режима повышенной готовности межведомственные группы проверили почти 2,5 тысячи магазинов, кафе и торговых центров.

С 9 по 30 октября рейды прошли в 2452 предприятиях сферы услуг, организациях торговли, объектах транспорта. 486 жителей Томской области получили административные протоколы за нарушение масочного режима. В первую неделю было выявлено более 200 человек без средств индивидуальной защиты, затем таковых стало почти вдвое меньше.

Что касается объектов транспорта, работодатели привлекли к дисциплинарной ответственности девять водителей.

«В целом специалисты отмечают дисциплинированность жителей региона, которые в подавляющем большинстве стали использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах», — говорится в сообщении обладминистрации.

Однако многие томичи пользуются масками неправильно, оставляя открытым нос. Такой способ ношения масок правоохранители также считают нарушением.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Томской области было выявлено 13 144 носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили 187 новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 193 человек