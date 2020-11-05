Челябинск, , 09:41 — REGNUM В Челябинской области к 5 ноября появилась информация о смерти ещё семерых пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Данные привёл оперштаб.

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От COVID-19 умерли женщины 72, 78 и 86 лет и мужчины 61 года и 84 лет. Ещё двое мужчин (61 и 71 года) скончались по другим причинам. У одного была ВИЧ-инфекция, а у второго — нефросклероз и постинфарктный кардиосклероз.

С начала пандемии на Южном Урале от ковида скончались 189 пациентов. Ещё 482 умерли от других болезней.