Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Около 75% интернет-пользователей проголосовали за очное обучение в петербургских школах. Опрос проводит вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте». Смольный решил ввести в городе «частичную» «дистанционку».

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В опросе может поучаствовать любой пользователь сети, сейчас результаты демонстрируют более 97 тыс. голосов, их которых около 75% отданы за очный формат обучения, чуть более 25% — за дистанционный.

«Количество заболевших растёт, ситуация сложная. На этом фоне растёт и тревога родителей. Как и две недели назад, семьи делятся на две группы: на тех, кто боится перехода на дистанционное обучение, и тех, кто настаивает на этом переходе. Чтобы пойти навстречу обеим группам, надо фактически организовать в городе два параллельных процесса: сохранить очное обучение в школах и создать дистанционное для желающих», — заявила Ирина Потехина.

Для решения этой задачи потребуются дополнительные педагоги, указала чиновница, так как «невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе». Кроме того, детям и родителям нужна будет и постоянная консультационная поддержка.

«Сейчас все эти вопросы прорабатываем вместе с Российским государственным педагогическим университетом. Для перехода на удаленное обучение родителю достаточно будет написать заявление директору своей школы — указав там предполагаемый срок, например вторую четверть», — добавила Потехина.

В этом случае семья получит подробное расписание уроков с указанием темы каждого, доступ к материалам по этим темам на портале дистанционного образования — видеоурокам и домашним заданиям, консультационное сопровождение тьютора и вебинары по наиболее трудным разделам и проверку домашних заданий от своего школьного учителя.

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