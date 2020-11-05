Сеул, , 09:40 — REGNUM В Южной Корее приступили к проверке систем безопасности на межкорейской границе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

По их словам, проверка системы началась после того, как 3 ноября гражданин КНДР пересёк границу в районе уезда Косон провинции Канвондо. Мужчина, чья личность не раскрывается, был задержан спустя 14 часов после пересечения границы. При задержании северокореец выразил желание остаться на Юге.

Известно, что поиски нарушителя начались после того, как технические средства контроля зафиксировали факт перехода военной демаркационной линии. Ограждение из колючей проволоки, через которое перелез гражданин КНДР, оборудовано звуковыми датчиками, однако по каким-то причинам они не сработали.

Отмечается, что инспекционная группа проверит систему безопасности и в случае необходимости устранит все недочёты и неисправности.