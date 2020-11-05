Пермь, , 09:34 — REGNUM В Перми вечером 4 ноября, в День народного единства, на телебашне включили праздничную подсветку. Она радовала пермяков и гостей города в течение четырех часов: с 19:00 до 23:00 по местному времени ( 17:00—21:00 мск), сообщает пресс-служба мэрии.

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Добавим, пермская телебашня высотой 275 метров — третья по высоте телебашня в России. Кроме Перми, праздничная иллюминация украсила телебашни еще в 17 городах России.

Напомним, что из-за сложной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Пермском крае мероприятия в честь Дня народного единства проходили в режиме онлайн.

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