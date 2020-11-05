Красноярск, , 09:32 — REGNUM Дорожно-коммунальные службы Красноярска из-за снегопада работают в усиленном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в мэрии города.

На линию выводятся машины из резерва, продлеваются рабочие смены. Ночью 5 ноября в Красноярске работали 72 единицы техники от МП «САТП», в том числе более 30 комбинированных дорожных машин.

Больше всего заявок в службу 005 поступило из Октябрьского района. Работа велась по всем сложным и стратегически важным направлениям, уточнили в мэрии. Устранение последствий снегопада в Красноярске продолжается. Сегодня в рейсы выйдут 93 машины, задействованы 187 дорожных рабочих.

Напомним, ночью 5 ноября в Красноярске прошёл обильный снегопад.

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