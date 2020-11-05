Москва, , 09:31 — REGNUM На возможность повторного заболевания COVID-19 влияет иммунный ответ организма человека во время первой болезни. Об этом в интервью радио Sputnik заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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По его словам, повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 возможно, однако «это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание».

«Но этот факт означает, что человек, которые перенёс коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», — сказал вирусолог.

При этом повторное заболевание в редких случаях может оказаться более тяжёлым, чем первичное. На возможность повторного заражения влияет иммунный ответ организма во время первой болезни. Так, уточнил Альтштейн, если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, то тогда человек может заболеть повторно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале декабря 2020 года, затем наступит стабилизация эпидемиологической ситуации.

По его словам, на сегодняшний день во всём мире заболевание COVID-19 перенесли менее 1% жителей, поэтому говорить о предсказуемом развитии ситуации и выработке коллективного иммунитета пока не приходится, в том числе в России. Главным фактором нормализации ситуации Горелов назвал вакцинацию.

Пока в России не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет — маски и перчатки являются главным условием замедления эпидемиологического процесса в стране.

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