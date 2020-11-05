Москва, , 09:31 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 63 млн. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации проведено более 63 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 570 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 405,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 29 сентября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 62 446 013.