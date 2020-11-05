Махачкала, , 09:28 — REGNUM В Дагестане отменено решение об увольнения главного врача клинической больницы № 1 города Махачкалы Хаджимурада Малаева. Уволенный врач восстановлен в должности решением руководства минздрава республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Приказ минздрава в отношении главврача подписан 4 ноября. Напомним, ранее в связи с сообщением прокуратуры региона о коррупционных нарушениях, выявленных в деятельности врача Малаева, он был уволен.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренняя проверка выявила связь главврача с частной клиникой, в которую он якобы направлял на долечивание пациентов, выписанных после лечения от COVID-19. Отмечается также, что ранее Хаджимурат Малаев был награждён медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом.

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