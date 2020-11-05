Казань, , 09:38 — REGNUM В Татарии лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции пациентам, проходящим лечение на дому, начнут выдавать с середины ноября. Пока ведется работа по заключению контрактов, заявила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

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Республика получит из федерального бюджета 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом. По словам представителя регионального минздрава, Федеральной антимонопольной службе поручено контролировать цены на антибиотики, противовирусные и препараты, разжижающие кровь. «Мы надеемся, что это [заключение контрактов] даст результат, и мы получим новую партию лекарственных средств», — добавила Фарида Яркаева.

ИА REGNUM ранее сообщало, население Татарии стало чаще заниматься самолечением, что усложняет ситуацию. Пациентам необходимо беспрекословно следовать рекомендациям врачей и не ухудшать свое самочувствие.

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