Пандемия коронавируса вновь даёт о себе знать по всему миру: текущие показатели выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысили весенние. Так, в США выявлено 9,3 млн случаев заражения, в Индии — 8,3 млн, в Бразилии — 5,5 млн.

При этом в ряде стран продолжаются акции протеста, направленные против введённых в связи с пандемией ограничений. Так, подобные митинги уже привели к столкновениям с полицией в ряде крупных городов Испании.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM.

Коронавирус