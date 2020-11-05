Лукашенко назвал причину закрытия белорусской границы
Временное закрытие границы Белоруссии связано не с политикой, а с ситуацией с коронавирусом. Об этом 5 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко.
Нацбанк Грузии: пандемия и конфликт в Карабахе повлияли на экономику страны
Наибольшее отрицательное влияние на экономику Грузии в третьем квартале 2020 года оказали пандемия коронавируса и начавшиеся бои в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в отчете Нацбанка, опубликованном 4 ноября на сайте организации.
Патриарх Сербской православной церкви заразился коронавирусом
Патриарх Сербской православной церкви Ириней заражен коронавирусом и находится в больнице в Белграде. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба СПЦ.
Отмечается, что патриарх Ириней был протестирован на наличие вируса методом PCR. Несмотря на то, что тест положительный, патриарх не имеет выраженных симптомов коронавирусной инфекции и находится в удовлетворительном состоянии, подчеркивается в сообщении.
Сборная Грузии по самбо из-за коронавируса не примет участие в ЧМ-2020
Сборная Грузии по самбо не сможет принять участие в чемпионате мира 2020 года из-за того, что многие спортсмены и тренер заразились коронавирусом. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил журналистам глава Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев на брифинге в сербском городе Нови Сад.
В AstraZeneca назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19 в КНР
Шведско-британская компания Astra Zeneca совместно с Оксфордским университетом намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года. Об этом 5 ноября сообщила замглавы AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леона Вана.
Почти 40% населения Пензенской области привили от гриппа
Жители Пензенской области, как никогда ранее, принимают активное участие в вакцинации против гриппа. По состоянию на 4 ноября привились от гриппа 418 754 взрослых и 99 016 несовершеннолетних жителей региона. Это составляет около 40% всего населения области.
На базе США в Южной Корее выявили десять случаев заражения коронавирусом
На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили десять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами СЁША в Южной Корее (USFK).
В Кении снова закрыли клубы и бары
Клубы и бары по всей Кении снова закрыли в рамках ужесточения мер для боьбы с распространением коронавиурса.
В Грузии за сутки выявили более 2400 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток выявили 2401 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем для страны. Сообщение об этом 5 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили около 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За сутки на Украине скончались 193 человека от последствий заражения коронавирусом.
В «ковидных» госпиталях в Грузии не хватает мест — минздрав
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела в удаленном формате встречу с директорами больниц, переоборудованных в «ковидные» госпитали. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба минздрава.
Премьер-министр Польши призвал отказаться от шествия на День независимости
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время стрима с ответами на вопросы польских граждан, проходившего в среду, 4 ноября, на площадке в Facebook, призвал воздержаться от организации Марша независимости 11 ноября, проходящего ежегодно в честь Дня независимости Польши.
Депутат Рады отверг идею штрафовать граждан Украины за отсутствие масок
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал сначала обеспечить граждан Украины масками, а потом штрафовать за их отсутствие.