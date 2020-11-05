Самара, , 09:26 — REGNUM Учеников 6−11-х классов школ Самарской области перевели на дистанционное обучение с 9 ноября по 15 ноября. Соответствующее постановление главы региона 4 ноября опубликовано на сайте областного правительства.

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Согласно документу, министерству образования и науки региона поручено обеспечить предоставление образовательных услуг ученикам с шестого по одиннадцатые классы в дистанционном режиме до 15 ноября включительно. При этом ученики с первого по пятый класс продолжают учиться очно.

Отмечается, что также до 15 ноября продлен запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области введен обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

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