Жители Забайкалья могут посещать COVID-клинику даже ночью
В Забайкальском крае подведены первые итоги на работы первой в ДФО COVID-клиники для пациентов с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, за полтора дня работы она обработала около тысячи обращений и вызовов от жителей Читы. Только за первые сутки с помощью рентген-аппарата высокого разрешения в COVID-клинике было выполнено 88 снимков. Примерно из 20 человек выявлялось по шесть-восемь пациентов с пневмонией.
Вместе с тем, побывавший в клинике вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев отмечает, что в медучреждении сохраняются большие очереди. По возможности читинцы могут посещать клинику ночью.
В Севастополе за сутки выявили 81 нового носителя коронавируса
В Севастополе подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 5 ноября в пресс-службе правительства города.
В Красноярском крае скончались 707 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 5 ноября в краевом оперативном штабе.
В Рязанской области подтвердили ещё 100 случаев заражения коронавирусом
100 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 5 ноября, что на три меньше предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 442 пациента с подтверждённым диагнозом, в том числе девять детей.
Больничные для пожилых работающих нижегородцев продлили на месяц
Возможность получения листков нетрудоспособности для работающих жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлена до 6 декабря 2020 года. Такая мера связана с необходимостью соблюдать самоизоляцию — ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной.
В Тверской области растёт число пациентов с СOVID-19
В Тверской области за прошедшие сутки подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом, это на семь случаев больше, чем сутками ранее. Данные опубликовал региональный оперативный штаб 5 ноября.
В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 28 тысяч человек
По состоянию на 5 ноября в Красноярском крае выявлено 27 962 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 312 случаев заражения.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в Москве
До сих пор нет информации о том, как будет проходить муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года заключительный этап был отменен.
Число носителей SARS-CoV-2 в Пензенской области превысило 16 тыс. человек
С начала пандемии в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 5 ноября подтвердилась у 16 091 человека, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 169 пациентов. Всего выздоровели 11 563 человека, за сутки — 47 пациентов. 195 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
В Псковской области выявили 118 новых инфицированных коронавирусом
В Псковской области за последние сутки выявлено 118 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 ноября в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем было за предыдущие сутки.
Нижегородским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых
Жителям Нижегородской области не старше 16 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Сопровождающими могут быть родители, опекуны или лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья несовершеннолетних.
Забайкальские медработники получат ещё 213 млн рублей за COVID-19
Забайкалье получило дополнительные средства в размере 213 млн рублей для выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера.
«Таким образом, объем средств, предусмотренных в бюджете края на стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 врачам, составит почти 940 миллионов рублей», — уточнил чиновник.
В Ульяновской области победили коронавирус ещё 35 пациентов
В Ульяновской области официально подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет.
В Волгоградской области выросло суточное число заражений коронавирусом
Новый «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом установлен 5 ноября в Волгоградской области — 217, что на четыре больше предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
На Среднем Урале выявили ещё 287 носителей коронавируса
В Свердловской области подтверждено ещё 287 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября в оперштабе региона.
Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (+84), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.
Для сравнения, 4 ноября оперштаб докладывал о 277 новых носителях коронавируса, 3 ноября — о 283. Всего в регионе подтверждено 37 613 случаев выявления коронавируса.
На Кубани число носителей коронавируса стабильно растёт
137 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 5 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
«За последние сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена в 24 муниципальных образованиях. Среди заболевших 79 женщин и 58 мужчин в возрасте до 84 лет. Несовершеннолетних пациентов шестеро, младшему из которых шесть лет, а старшему — 17», — уточнили в оперштабе.
В Татарии за сутки коронавирус подтверждён у 53 человек
В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 5 ноября заражены коронавирусом 8 649 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 53 пациента. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 676 человек, за сутки — 32 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 112 случаев.
В Оренбуржье ученикам начальной школы могут продлить каникулы
В Оренбургской области рекомендовано продлить осенние каникулы для учеников первых и вторых классов ещё на неделю — до 15 ноября, сообщает региональный минобр.
Нижегородские школьники 9 и 11 классов продолжат учиться в очном формате
С 9 ноября учащиеся 9-х и 11-х классов нижегородских школ продолжат обучение в очном формате. Решение продиктовано многочисленными просьбами родителей старшеклассников, а не ситуацией с распространением коронавируса.
В семи районах Приморья продлили школьные каникулы
Власти семи районов Приморья приняли решение о продлении осенних каникул в школах.
За сутки в Чувашии выявлено 63 носителя коронавируса
В Чувашии растёт темп суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы.
Миронов призвал разобраться с качеством масок
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать систему бесплатного обеспечения защитными масками и разобраться с качеством средств индивидуальной защиты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
Суточная смертность в Петербурге снизилась после нового «рекорда»
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки сократилась более чем на 60%. Как сообщает 5 ноября оперативный штаб, за последние 24 часа в городе зафиксировали «всего» 26 летальных исходов. Это было ожидаемо, учитывая выходной день, во время которых в Северной столице стабильно снижаются объемы работы по установлению причин смерти.
В Брянской области подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом
165 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 5 ноября, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2940 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Жители Удмуртии сдали более 546 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на утро 5 ноября провели 546 282 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5961 тест на коронавирус.
В России от коронавирусной инфекции умерли за сутки 292 человека
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 292 человека. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
«Зафиксировано 292 летальных исхода», — говорится в информации.
Это на 97 человек меньше, чем сутками ранее, когда скончались 389 человек.
Психологи: страх заразиться коронавирусом уменьшается
У жителей Челябинской области уменьшается страх заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли психологи Челябинского государственного университета в ходе опроса населения, сообщает пресс-служба вуза.
Сейчас граждан больше волнуют экономические последствия пандемии, нежели угроза заражения. И они вынуждены принимать меры для стабилизации своего экономического положения, при этом порой игнорируя необходимость самоизоляции и соблюдения мер профилактики.
«При этом страх заразиться уменьшается, что приводит к росту заболеваемости и к нивелированию мер региона по борьбе с пандемией», — говорится в сообщении.
Коронавирус и мировой кризис скорректировали бюджет Якутии
Депутаты Госсобрания Якутии 5 ноября приняли в первом чтении проект трёхлетнего бюджета республики.
«Законопроект сформирован в условиях пандемии коронавирусной инфекции и крупнейшего мирового экономического кризиса, который влияет на экономику республики в силу экспортоориентированности крупнейших компаний Якутии», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.
В Ивановской области дезинфицировать подъезды будут за счёт жителей
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут проводить в Ивановской области за счёт жильцов. Как сообщили в пресс-службе региональной Службы государственной жилищной инспекции, вопрос об установлении платы за проведение профилактических мероприятий собственники жилых помещений должны в ближайшее время рассмотреть на общих собраниях.
В Ленобласти за сутки подтвердили 161 новый случай коронавируса
В Ленинградской области за последние сутки найден 161 новый носитель коронавируса. Это на два случая меньше, чем было в предыдущий день, но на 20 случаев больше, чем было двумя днями ранее. Также увеличился список жертв.
Трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 178 человек.
В России выявили 19404 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 19 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе.
Это на 364 случая меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 19 768 положительных тестов.
Среди регионов лидируют Москва (5255 случаев заражения), Санкт-Петербург (1093) и Подмосковье (588).
В России за сутки выявили 19404 новых случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории России было выявлено 19 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Удмуртии выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 5 ноября выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 135 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9659 случаев.
В Петербурге новый максимум: коронавирус нашли у 1093 человек
За последние сутки коронавирус в Петербурге обнаружили у 1093 человек, что на 62 случая больше, чем сутками ранее. Это новый «рекордный» результат для Северной столицы, второй день подряд преодолевающей рубеж в тысячу зараженных в сутки.
В Волгоградской области проходят похороны экс-губернатора Максюты
Похороны бывшего губернатора Волгоградской области, члена Совета Федерации Николая Максюты проходят 5 ноября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политика, скончавшегося несколько дней назад от осложнений на фоне коронавируса, похоронят на кладбище Красноармейского района.
Главный пульмоног Ставропольского края скончалась от COVID-19
На Ставрополье скончалась главный пульмонолог края Наталья Канукова. У нее был диагностирован COVID-19. Врач умерла от осложнений, вызванных инфекцией.
В Татарии придорожным кафе разрешили работать круглосуточно
В Татарии в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, разрешается оказывать услуги общественного питания. Соответствующее постановление 5 ноября подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Правительство Башкирии подготовит третий пакет мер поддержки бизнеса
Третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса подготовит правительство Башкирии. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, такое поручение дал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании антикризисного штаба.
Уральский врач рассказала о вреде самолечения при COVID-19
Бесконтрольный приём антибиотиков при заболевании COVID-19 может вызвать печальные последствия, заявила врач-терапевт «УГМК-Здоровье» Екатерина Суняйкина местным СМИ.
По словам врача, с первого дня заболевания COVID-19 не стоит принимать антибиотики. Без консультации с врачом пить такие лекарства нельзя.
«Бесконтрольный прием в первую очередь грозит тем, что мы исчерпаем резерв антибиотиков», — сказала Суняйкина порталу «Е1». Если резерв будет исчерпан, то в момент реальной необходимости антибиотиков, во время лечения, их не окажется.
В Хакасии к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 158 человек. Об этом сообщили 5 ноября в республиканском правительстве.
В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19
Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 57 человек. За минувшие 24 часа в республике было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было зафиксировано 11 244 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 324 человека, в том числе 22 пациента за минувшие сутки.
В Приморье для детей врачей из «красной зоны» откроют круглосуточные сады
В трёх крупных городах региона шесть детских садов перевели на круглосуточный режим работы. Семьи, в которых есть врачи или оба взрослых заболели коронавирусом, смогут оставить своих детей под присмотром педагогов.
В Петербурге снизились объемы тестирования на коронавирус
В Петербурге сократили объемы суточного тестирования на коронавирус. Об этом 5 ноября сообщает городской оперативный штаб. За последние сутки в городе на наличие вируса SARS-CoV-2 обследовали 34 319 человек. Это на 2 тыс. человек меньше, чем днем ранее.
Горячие COVID-линии Забайкалья едва справляются с запросами
К неутешительному выводу пришёл сегодня, 5 ноября, вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, оценив выполнение постановления губернатора Александра Осипова в части увеличения числа сотрудников, работающих на медицинских горячих линиях. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, по-прежнему ощущается нехватка специалистов.
«Сами проверили сегодня, время дозвона, это 28 секунд до линии клинического медицинского центра — нормальный результат, 29 минут — горячая линия Минздрава, 7 минут — скорая помощь. То, что ожидание ответа достигает до получаса, конечно, недопустимо. На заседании оперативного штаба 5 ноября на этом заострим внимание», — сказал Гурулев.
Финансирование спорта и культуры урежут в Приморье из-за коронавируса
Очередные общественные слушания бюджета Приморья на 2021 год прошли в режиме онлайн 3 ноября. На этот раз обсуждение коснулось сфер культуры и спорта. Коррективы в основные параметры бюджета вносят исходя из коронавирусной ситуации.
В Карелии поставлен новый коронавирусный «рекорд»
В Карелии установили новый коронавирусный «рекорд». За прошедшие сутки в регионе выявлено 217 инфицированных — это почти в два раза больше показателя начала недели и на 70 инфицированных больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.
В Пензенской области за сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом
В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 5 ноября погибшими числятся 195 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три пациента — две женщины в возрасте 58 и 63 лет, а также 60-летний мужчина.
В Крыму число носителей коронавируса выросло на 207 человек
В Республике Крым подтверждено 207 новых случаев заражения. Об этом 5 ноября в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 202 новых носителях.
Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заразились коронавирусом
Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 5 ноября рассказал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире программы «Утро с мэром».
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 31%
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ по совокупному населению Самарской области превышен на 31,19%. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
По сообщению пресс-службы ведомства, за неделю с 26 октября по 1 ноября текущего года в регионе было зафиксировано 18 446 случаев гриппа и ОРВИ. При этом на 2 ноября по области была зафиксирована заболеваемость ниже эпидемиологического порога в возрастных группах до двух лет (на 77,46%), от трех до шести лет (на 70,83%) и от семи до 14 лет (на 56,65%).
В Курганской области на дистанционное обучение перешёл третий вуз
В Курганском государственном университете с 9 ноября вводится дистанционное обучение студентов до особого распоряжения. Об этом говорится в соответствующем приказе ректората вуза.
Ранее на дистанционный формат обучения перешли Курганская сельхозакадемия и Шадринский педагогический университет.
Все школы Курганской области были переведены на удалённую учёбу со 2 ноября 2020 года в связи с пандемией коронавируса и с эпидобстановкой по ОРВИ.
В Белгородской области разворачивают ещё две ковид-площадки
Две новые инфекционные площадки для пациентов с коронавирусом разворачивают в Белгородской области. В посёлке Прохоровка открыли временный госпиталь для больных пневмонией, а на базе Борисовской ЦРБ готовят дополнительные 200 коек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков
Государственная регистрация браков в торжественной обстановке временно приостановлена в отделах ЗАГС Республики Крым, об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции региона. Решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Три четверти родителей Петербурга хотят очного обучения для детей
Около 75% интернет-пользователей проголосовали за очное обучение в петербургских школах. Опрос проводит вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте». Смольный решил ввести в городе «частичную» дистанционку.
Помочь или не мешать: как спасти экономику в регионах
Политолог Алексей Климовский отмечает:
«Коронавирус разрушительно повлиял не только на федеральный и региональные бюджеты, но и на их основной источник наполнения — бизнес. Власти стоят перед выбором: пытаться реально ему помочь (не только в отчётах) или продолжать латать бюджетные дыры, решая свои сиюминутные проблемы. К сожалению, поддержка бизнеса со стороны региональных властей почти не ощущается. И неудивительно — у них просто нет на это возможностей. Впрочем, у Федерации теперь тоже.
Предприятиям нужны максимальные послабления в части налогов и максимальная дерегуляция, причём как минимум до 2022 года, только с этого времени начнётся процесс восстановления экономики. Если оставшиеся предприятия в ближайшее время закроются — получить с них не получится уже никаких налогов. Ни сейчас, ни в 2021 году. В целом с нынешним дефицитом бюджета в 4−4,5 триллиона рублей Российское государство уже не может позволить себе масштабного стимулирования экономики, но оно должно ей хотя бы не мешать восстанавливаться и оказывать точечную поддержку».
В Тамбовской области подтверждено ещё 100 случаев заражения коронавирусом
В Тамбовской области за прошедшие сутки подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в региональном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 99 новых носителях коронавируса.
Томичи стали реже нарушать масочный режим
За три недели со дня усиления в Томской области режима повышенной готовности межведомственные группы проверили почти 2,5 тысячи магазинов, кафе и торговых центров. Проверяющие сделали вывод, что жители региона стали реже нарушать масочный режим.
В Челябинской области умерли ещё семеро заразившихся коронавирусом
В Челябинской области к 5 ноября появилась информация о смерти ещё семерых пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Данные привёл оперштаб.
От COVID-19 умерли женщины 72, 78 и 86 лет и мужчины 61 года и 84 лет. Ещё двое мужчин (61 и 71 года) скончались по другим причинам. У одного была ВИЧ-инфекция, а у второго — нефросклероз и постинфарктный кардиосклероз.
В Москве ещё 3650 пациентов победили коронавирус
Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 3670 пациентов. Об этом 5 ноября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Это на 202 человека меньше, чем сутками ранее, когда было выписано 3852 пациента.
Пациенты в Татарии получат лекарства от COVID-19 для лечения на дому
В Татарии лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции пациентам, проходящим лечение на дому, начнут выдавать с середины ноября. Республика получит из федерального бюджета 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом.
Для Крыма и Севастополя утверждён предельный индекс роста платы за ЖКХ
Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги для жителей Крыма и Севастополя на 2021 год составит 6,2%. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным, документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
В Челябинской области число выявленных случаев COVID-19 превысило 21 тыс
В Челябинской области к утру 5 ноября было выявлено ещё 179 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.
Из них двое школьников. Всего с весны в регионе обнаружили уже 21 142 заразившегося.
Собянин объяснил продление дистанционного режима в школах Москвы
В Москве уменьшилась доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников. Об этом 5 ноября сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
Он прокомментировал свой указ, продлевающий дистанционный режим обучения для учеников с 6 по 11 классы до 22 ноября. Мэр отметил, что уже три недели учащиеся получают знания из дома, и за это время доля заразившихся коронавирусом снизилась примерно вдвое.
Вирусолог рассказал о риске повторного заболевания COVID-19
На возможность повторного заболевания COVID-19 влияет иммунный ответ организма человека во время первой болезни. Об этом в интервью радио Sputnik заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.
В России проведено более 63 млн тестов на коронавирус
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 63 млн. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В Самарской области некоторых учеников временно перевели на «дистанционку»
Учеников 6−11 классов школ Самарской области перевели на дистанционное обучение с 9 ноября по 15 ноября. Соответствующее постановление главы региона 4 ноября опубликовано на сайте областного правительства.
Согласно документу, министерству образования и науки региона поручено обеспечить предоставление образовательных услуг ученикам с шестого по одиннадцатые классы в дистанционном режиме до 15 ноября включительно. При этом ученики с первого по пятый класс продолжают учиться очно.
Эксперт пояснил причину увеличения объема наличных на руках граждан РФ
Зафиксированное падение потребительских расходов граждан России в своём телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, то, что худшую с мая 2020 года динамику продемонстрировали расходы на непродовольственные товары (-5% год к году) и сектор услуг (-32%), тогда как траты на продовольствие выросли на 3,1%, а на лекарства и медицинские товары — на 34,3%, говорит о близкой COVID-панике.
«Народ склонен запасаться продуктами, поскольку отношение к властным обещаниям за века не меняется: раз клянутся не вводить карантин, значит, точно введут. Народ ставит крест на мечтах о восстановлении потребительского спроса: тратить деньги на ширпотреб или на удовольствия (чревоугодие) он не собирается. В остальном же у нас все хорошо, а дальше будет ещё лучше», — иронизирует эксперт.
Собянин продлил дистанционное обучение для учеников 6−11 классов
В Москве ещё на две недели продлено дистанционное обучение для учеников 6−11 классов — до 22 ноября.
Собянин о пандемии: «Ситуация снова стала обостряться»
В Москве вновь начала обостряться ситуация с COVID-19. Об этом 5 ноября сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться», — написал мэр.