В России продолжается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за весь период пандемии в стране зафиксировано уже более 1,6 млн случаев. По этому показателю Россия находится на четвёртом месте, уступая США, Индии и Бразилии, однако уже совсем скоро её по этому показателю может обогнать Франция.

Параллельно в регионах власти вводят дополнительные ограничения. Так, в Москве принято решение о продлении дистанционного режима образования для школьников 6−11 классов ещё на две недели — до 22 ноября.

При этом ряд эпидемиологов предупреждает, что выхода на плато не стоит ожидать раньше середины-конца ноября.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.

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