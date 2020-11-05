Сухум, , 09:07 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 4 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 154 пациента, у 136 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 22 человека. Кроме того, 61 пациент с коронавирусной инфекцией находится в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии выявили 4505 носителей SARS-CoV-2. Из них 2440 победили инфекцию, в том числе десять за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 45 пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток подобных смертей не зафиксировано.

Накануне в Абхазии выявили 77 случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день медики провели 502 ПЦР-теста.

Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Абхазии были введены запреты на массовые мероприятия. В конце сентября все школы в республике закрыли на карантин.

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