Новосибирск, , 08:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались шесть пациентов с диагнозом СOVID-19. Это 60-летний, 67-летний и 69-летний мужчины, а также женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе скончались 609 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за сутки 4 ноября в Новосибирской области умерли три пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 ноября в регионе выявлено 18 205 случаев заражения коронавирусом.

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