Мадрид, , 08:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории Испании было выявлено свыше 25 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 5 ноября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 25 042 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 284 048.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Испании суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 38 118.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Испании за сутки было выявлено свыше 18,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.