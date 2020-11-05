Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, 5 ноября 2020, 08:59 — REGNUM В посёлке Палатка Хасынского района зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом.
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«Рецидивом это можно назвать условно, правильно это лучше назвать повторным случаем с одним и тем же человеком. Потому что промежуток между первым и вторым случаем заболевания коронавирусной инфекцией составил полтора месяца», — пояснила «Магаданской правде» замглавного врача Хасынской районной больницы Елена Бравкова.
Врач добавила, что оба раза пациентка лечилась амбулаторно, болезнь протекала в лёгкой форме.
Как сообщало ИА REGNUM, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал фактор, который влияет на повторное заболевание COVID-19.