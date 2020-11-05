Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM На Камчатке власти приняли решение усилить меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Детям запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Помимо этого, на заседании оперативного штаба губернатор края Владимир Солодов ввёл обязательный режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также на Камчатке запретили проведение массовых мероприятий.

По распоряжению главы региона будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 6062 жителей края. Ежесуточно выявляют более 50 новых носителей коронавируса.