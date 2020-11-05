Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Первую сельскую школу в рамках государственно-частного партнерства открыли в селе Петерфельд в Северо-Казахстанской области. Об этом глава региона Кумар Аксакалов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, оснащение и ремонт школы прошли за счет инвесторов. Кроме того, организованы курсы повышения квалификации для местных учителей. Аксакалов рассчитывает на повышение успеваемости школьников.

Председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова отметила, что программу обучения в новой сельской школе необходимо распространить на другие учебные заведения.

Отметим, АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» занимаются внедрением современных образовательных программ в школы Казахстана.

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