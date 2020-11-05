Илекский район, , 08:53 — REGNUM В Илекском районе Оренбургской области чиновники отказали 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны, имеющему вторую группу инвалидности, в улучшении жилищных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, которая считает действия администрации незаконными и через суд потребовала обеспечить фронтовика жильем.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2020 года фронтовик в администрацию Кардаиловского сельсовета с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий по причине отсутствия жилого помещения. Однако получил отказ. Чиновники объяснили свою позицию тем, что ветеран имеет возможность проживать в ранее принадлежавшем ему жилом помещении, которое он передал по договору дарения.

Прокуратура не согласилась с такими выводами. «Принятое муниципалитетом решение не позволяет фронтовику воспользоваться правом на получение соцвыплаты на улучшение своих жилищных условий за счет средств федерального бюджета. Надзорное ведомство требует обязать администрацию поселения поставить инвалида на жилищный учет с момента подачи им заявления», — сказала официальный представитель прокуратуры региона.