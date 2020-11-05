Москва, , 08:49 — REGNUM В начале следующей недели в регионах Центральной России ожидается снижение температуры воздуха на 7−8 градусов ночью и 4−6 градусов днем. Об этом 5 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что в результате этого температура воздуха в ночное время составит от — 2 до +2 °C, а днем — от +4 до +6 °C.

«То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть градусов», — пояснил Вильфанд.

При этом он отметил, что информация о том, как долго продлится такое похолодание, синоптиками будет уточнена позднее.

«До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время», — рассказал метеоролог.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в среду, 4 ноября, в Москве будет облачно, по области местами небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °С.