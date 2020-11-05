Стокгольм, , 08:53 — REGNUM Как сообщают журналисты Sveriges Radio, в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Швеции снова усиливается, поэтому многие уже бьют тревогу о недопущении весеннего сценария — попадания коронавируса в дома престарелых. Однако, к сожалению, это уже произошло.

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За прошедшие двое суток власти таких регионов, как Халланд, Гётеборг и Сконе, получили сразу несколько сообщений о «поражении инфекцией» домов престарелых.

Журналистам Sveriges Radio известны точные цифры, как минимум в одном из ленов. По их данным, в Гётеборги коронавирусом заразились 13 постояльцев домов престарелых.

«Из последнего отчета Агентства общественного здравоохранения мы видим, что число зараженных в домах престарелых сейчас растет, и это, конечно, вызывает беспокойство», — заявила сотрудник Государственного управления социальной защиты населения Ирен Нильссон-Карлссон.

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