Москва, , 08:45 — REGNUM Жители города Абу-Джрейн в провинции Алеппо получили российскую гуманитарную помощь. Как сообщил 5 ноября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Митряхин.

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«Мирному населению выдано более 400 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости», — уточнил в беседе с ТАСС Митряхин.

Гуманитарную помощь местным жителям, в числе которых почти 8 тыс. беженцев, передали российские военные. Как подчеркнул представитель центра, подобные акции в провинции Алеппо проводятся регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры. Малоимущим жителям города выдали продуктовые наборы. Также для горожан устроили концерт военного оркестра авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме.

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