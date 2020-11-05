Ханты-Мансийск, , 08:45 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 196 случаев.

Основные очаги заражения на 5 ноября: Сургут — 67 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 19; Нижневартовск — 16; Радужный, Нефтеюганск, Нягань — по 12; Октябрьский, Сургутский, Советский районы и Пыть-Ях — по 7.

Всего с начала пандемии в Югре на 5 ноября зарегистрировано 29 242 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 611 человек, 266 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на регионе на 5 ноября составляет 0,99. За сутки в регионе на COVID-19 обследовано 9 418 человек, всего — 850 508.