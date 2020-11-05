Стокгольм, , 08:48 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, медицинские службы Стокгольмского региона возобновляют выездное домашнее тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По словам столичного главного врача Эльды Спаррелид, количество выявленных случаев заражения в Стокгольме удвоилось на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. Сейчас уровень распространения коронавируса оценивается в 267 случаев на 100 тыс. жителей.

Напомним, что ранее домашнее тестирование на SARS-CoV-2 в Стокгольме было приостановлено по причине большого количества желающих и неспособностей лабораторий обработать полученные образцы. С 5 ноября жители столичного региона снова смогут записаться на прохождение тестирования на горячей линии.

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