Новосибирск, , 08:43 — REGNUM По состоянию на 5 ноября в Новосибирской области коронавирус выявлен у 18 205 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 180 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Выздоровели 14 953 пациента, в том числе 133 — за прошедшие сутки.

В регионе на сегодняшний день сделано 745 114 тестов на коронавирус.

Напомним, за сутки 4 ноября в Новосибирской области был выявлен 181 носитель коронавируса.

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