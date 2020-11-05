Копейск, Челябинская область, , 08:32 — REGNUM В Копейске Челябинской области местную жительницу без маски на лице не выпускали из торгового центра. Об этом она сама написала в соцсети.

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Как следует из сообщения в паблике «Подслушано Копейск», в конце прогулки по торговому центру она закупилась в одном из магазинов, затем сняла маску и направилась к выходу. Там охранник преградил ей путь, потребовав надеть маску.

«Словесная перепалка, конечно, была, но это было без смысла», — заявила гражданка. При этом, по её же словам, надела маску она лишь в магазине, так как без этого её отказывались обслуживать на кассе.

Отметим, жалоба жительницы вызвала в паблике неоднозначную реакцию Одни заняли её сторону, другие же признали правоту представителей ТРЦ. Добавим, де-юре женщина нарушила законодательство. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области действует масочный режим. Маски нужно носить в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.