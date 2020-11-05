Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп победит в выборах, если опередит своего соперника от Демократической партии Джозефа Байдена в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом 4 ноября заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни, передает телеканал FoxNews.

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По её словам, действующий глава государства имеет значительный перевес голосов в Пенсильвании. Вместе с тем она допустила, что во время голосования в этом штате были допущены фальсификации.

Макинэни сказала, что Трамп лидирует в Джорджии. «Мы считаем, что одержим верх в Аризоне», — добавила представитель президента.

Ранее Associated Press и Fox News сообщили, что победу в Аризоне одержал Джозеф Байден. Другие СМИ считают, что итоги выборов в этом штате не столь однозначны.