Минеральные Воды, Ставропольский край, , 08:30 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением наркотических веществ. Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали лабораторию, в которой злоумышленники производили синтетические наркотики, сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Лаборатория находилась на территории Минераловодского городского округа. В помещении подпольного цеха были задержаны двое участников преступной группы, которые как раз в этот момент занимались изготовлением наркотиков.

«Полицейские установили, что оборудование и исходные компоненты для производства синтетических наркотиков, а также уже готовые для реализации наркотики участники группы приобретали через интернет. Затем они оборудовали закладки для курьеров из соседних регионов СКФО. Информация о геолокации тайников передавалась оператору интернет-магазина для последующей реализации», — говорится в сообщении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и психотропных веществ. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления.