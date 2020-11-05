Богота, , 08:34 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и потому общее количество носителей нового вируса превысило 1,1 млн. Об этом 5 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 8692 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 108 094.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 166 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 32 013.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 002 202 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 6136 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.