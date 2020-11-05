Магадан, Магаданская область, , 08:32 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства Колымы резко высказался о ситуации, связанной с ковидом — раскритиковал работу поликлиник, а также хождения за коронавирусными справками по кабинетам.

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«Считаю неправильным скопление в поликлиниках людей, которые идут за больничным. Почему несколько дней нужно ждать больничный? Почему работа организована на уровне начала 20 века? Если основанием для выздоровления является отрицательный тест, то зачем ещё идти к врачу? Какое он должен дать заключение? Прошу объяснить, как определяете больных, если при наличии признаков — потеря обоняния — никто тесты не делает и продолжает лечиться от ОРВИ? Если это коронавирус, то человек является источником заражения», — цитирует Носова MagadanMedia.

Глава региона также сказал, что недопустимо ходить в поликлинику за подтверждением отрицательного теста на COVID-19 для работодателя.

«Где это такие требования? Что мешает результаты высылать электронно? Мы сами себе придумываем работу и создаём проблемы,» — добавил колымский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, образовался дефицит коек для лечения пациентов. Такой вывод можно сделать из видеоролика, который в социальных сетях опубликовала жительница Ангарска. Из него следует, что, прождав несколько часов скорую помощь, которую для больной матери горожанки обещал прислать ковидный госпиталь «Багульник», женщина сама привезла родственницу к воротам стационара. Но её не приняли.

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