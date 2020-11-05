Омск, , 08:16 — REGNUM Власти Омской области обещают решить вопрос с ценами и дефицитом лекарств. «Дефицит лекарств просто дикий», — так ситуацию оценил омский губернатор Александр Бурков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Спрос на лекарства в Омской области за последний месяц вырос в 50 раз, передаёт «12 канал».

Бурков сообщил, что обратился к 25 крупным производителям с просьбой обеспечить аптеки региона лекарствами. Также, по его словам, необходимо «снимать этот ажиотажный спрос»:

»Люди находятся в паническом состоянии и покупают лекарства впрок».

Губернатор отметил, что антибиотики при лечении от COVID-19 не нужны. Когда он сам лечился от COVID-19 в Москве, ему антибиотиков не прописывали.

«Главная задача — найти способ, чтобы производители поставляли лекарства в наш регион. Сложность в том, что им выгодно поставлять медикаменты в Москву, там и цены выше, и спрос», — подчеркнул Александр Бурков.

Он добавил, что параллельно идёт работа с антимонопольной службой, «чтобы сбить незаконный рост цен, который есть в аптеках».

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 16 590 человек. 11 868 человек выздоровели, 445 пациентов с COVID-19 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области коронавирус выявлен ещё у 202 человек