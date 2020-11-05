Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году планируют ввести отцовский семейный капитал. Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Законопроект «Отцовский семейный капитал» станет дополнением к региональному материнскому капиталу. Его планируется выдавать при рождении третьего и последующих детей, одно из предлагаемых обязательных условий — постоянно зарегистрированный брак с одной супругой и проживание на территории региона не менее пяти лет.

Запуск проекта намечен на 2021 год. Размер капитала пока не сообщается.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, данная мера поддержки может стать «самой весомой из вновь принятых мер». В настоящее время в регионе проходят встречи с общественностью, запланированы слушания в общественной палате и парламенте, обсуждение с федеральными экспертами.

Всего в Ульяновской области действует 39 мер поддержки семей с детьми, в том числе 28 — регионального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области рассматривают возможность расширения использования капитала «Семья». В частности, на компенсацию затрат на приобретение компьютерной техники и оплату услуг по присмотру (уходу) за ребенком в возрасте от полутора до семи лет включительно.

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