Мехико, , 08:18 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 5225 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 943 630.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 705 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 93 228.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 697 402 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 5,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.