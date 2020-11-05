Самара, , 08:17 — REGNUM Информацию о переполненном морге облбольницы им. Середавина в Самаре опроверг министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во время своего обращения к жителям области, опубликованном 4 ноября в группе в социальной сети.

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По его словам, в настоящее время отмечается некая стабилизация заболеваемости COVID-19. И для руководителей региона это является мерой стабилизации системы и всего общества в целом. При этом кроме коронавирусной инфекции систему может дестабилизировать отрицательная информационная активность людей.

Он отметил, что очень часто происходят какие-то провокации и выплеск негатива на социальные просторы. При этом стирается мера между допустимым и недопустимым. Это касается и публикации о переполненном морге больницы им. Середавина в Самаре.

Бенян подчеркнул, что данная информация абсолютно не соответствует действительности. Эта больница является крупнейшей и принимает самых тяжелых пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях, и, к сожалению, кого-то из них не удается спасти.

Он также отметил, что патологоанатомическая служба делает все возможное, чтобы поставить правильный диагноз. И не нужно спекулировать на распространении ложной информации и выдавать ее за соответствующую действительности.

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